В Офисе президента показали последствия ночной атаки вражеских дронов на Киев: фото

В Офисе президента Украины показали последствия атаки иранских дронов на Киев, которую РФ осуществила в ночь на 30 декабря.

Соответствующие фотографии опубликовал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Беспилотник "Shahed" попал в четырехэтажное админздание в Голосеевском районе. Из-за этого произошел пожар, его ликвидировали. Поврежден девятиэтажный жилой дом — выбиты окна с 1 по 5 этажи", — написал он.

Тимошенко добавил, что информации о пострадавших нет.

Очередная атака РФ

Напомним, что в ночь на 30 декабря РФ атаковала Украину дронами-камикадзе. По информации от сил противовоздушной обороны, семь вражеских дронов-камикадзе шли на Киев. Два сбили на подлете в столицу, еще пять – над Киевом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Также стоит отметить, что 29 декабря РФ совершила уже десятую массированную ракетную атаку по Украине, в ходе которой оккупанты применили более 69 ракет. Украинским защитникам удалось сбить 54 вражеских ракеты. К сожалению, не обошлось без попаданий. Так враг попал в энергетический объект в Ивано-Франковской области а также в предприятие ДТЭК.

Обломки от сбитых российских ракет также разрушили и повредили дома и автомобили в Киеве и области, есть пострадавшие.

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