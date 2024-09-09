В одной из школ Киева зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции: что известно

Часть заболевших учеников находится на лечении в медучреждениях Киева, другие проходят амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача.

В Киеве зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди учеников одной из столичных школ.

Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний.

"Пока все больные были бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций. Часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие — проходят амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача", — говорится в сообщении.

Начато эпидемиологическое расследование.

Как происходит заражение

Острые кишечные инфекции – одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно такие болезни вызывают бактерии или вирусы, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или загрязненной водой, а также в случае несоблюдения гигиены рук.

Симптомы острых кишечных инфекций

При острых кишечных инфекциях появляются следующие симптомы:

слабость,

повышение температуры,

боль в животе,

рвота и диарея.

Профилактика острых кишечных инфекций

Поддерживайте чистоту:

мойте руки перед тем, как брать продукты или готовить еду;

мойте руки после посещения туалета;

вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, которые используете для приготовления пищи;

защищайте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных.

Отделяйте сырую пищу от готовой:

отделяйте сырое мясо и морепродукты от других пищевых продуктов;

для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными принадлежностями, в частности ножами и разделочными досками;

храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми продуктами.

Тщательно готовьте еду:

тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, яйца и морепродукты;

доводите блюда до кипения, чтобы они готовились как минимум при 70°С;

сок мяса или птицы во время приготовления должен быть прозрачным, а не розовым;

тщательно подогревайте приготовленную пищу.

Храните пищу при безопасной температуре:

не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на два часа;

храните приготовленные блюда горячими (60°С) вплоть до подачи на стол;

не храните пищу слишком долго, даже в холодильнике;

не размораживайте продукты при комнатной температуре.

Используйте безопасную воду и свежие продукты:

используйте чистую или очищенную воду;

выбирайте свежие и неиспорченные продукты;

тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если будете употреблять их сырыми;

не употребляйте продукты, у которых истек срок годности.

Напомним, в КГГА рассказали о качестве воды в Киеве в связи с загрязнением Сейма.

Загрязнение рек Сейм и Десна: какого качества питьевая вода в Киеве?

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