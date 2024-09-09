В одной из школ Киева зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции: что известно

Часть заболевших учеников находится на лечении в медучреждениях Киева, другие проходят амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача.
В Киеве зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди учеников одной из столичных школ.
Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний.
"Пока все больные были бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций. Часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие — проходят амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача", — говорится в сообщении.
Начато эпидемиологическое расследование.
Как происходит заражение
Острые кишечные инфекции – одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно такие болезни вызывают бактерии или вирусы, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или загрязненной водой, а также в случае несоблюдения гигиены рук.
Симптомы острых кишечных инфекций
При острых кишечных инфекциях появляются следующие симптомы:
- слабость,
- повышение температуры,
- боль в животе,
- рвота и диарея.
Профилактика острых кишечных инфекций
Поддерживайте чистоту:
- мойте руки перед тем, как брать продукты или готовить еду;
- мойте руки после посещения туалета;
- вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, которые используете для приготовления пищи;
- защищайте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных.
Отделяйте сырую пищу от готовой:
- отделяйте сырое мясо и морепродукты от других пищевых продуктов;
- для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными принадлежностями, в частности ножами и разделочными досками;
- храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми продуктами.
Тщательно готовьте еду:
- тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, яйца и морепродукты;
- доводите блюда до кипения, чтобы они готовились как минимум при 70°С;
- сок мяса или птицы во время приготовления должен быть прозрачным, а не розовым;
- тщательно подогревайте приготовленную пищу.
Храните пищу при безопасной температуре:
- не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на два часа;
- храните приготовленные блюда горячими (60°С) вплоть до подачи на стол;
- не храните пищу слишком долго, даже в холодильнике;
- не размораживайте продукты при комнатной температуре.
Используйте безопасную воду и свежие продукты:
- используйте чистую или очищенную воду;
- выбирайте свежие и неиспорченные продукты;
- тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если будете употреблять их сырыми;
- не употребляйте продукты, у которых истек срок годности.
Напомним, в КГГА рассказали о качестве воды в Киеве в связи с загрязнением Сейма.
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