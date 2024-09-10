В одной из школ Киева подростки унижали мальчика в туалете: детали от полиции

В одной из школ Киева подростки унижали мальчика в туалете.

Об этом сообщает полиция Киева.

Полиция Киева проводит проверку по факту унижения ребенка в столичной школе.

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"Сегодня во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили публикацию с унижением ребенка в образовательном заведении – на видео снято как подростки заставляют мальчика убирать в туалете и снимают это на телефон. Впоследствии это видео стало достоянием социальных сетей", – говорится в сообщении.

В настоящее время в школе находятся сотрудники ювенальной превенции Голосеевского управления полиции, все участники происшествия установлены.

Полицейские совместно с администрацией учебного заведения общаются с родителями участников события и устанавливают все обстоятельства.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, в середине июня 2024 года на пляже "Мусийка" у реки Ворскла вблизи Котельвы подростки заставляли 12-летнего парня оголяться и унижали его, вместе с тем снимали все на телефон и распространяли видео среди знакомых.

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