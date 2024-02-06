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В одной из гостиниц Киева обнаружили острую кишечную инфекцию, пострадавшие – в больнице

В одной из гостиниц Киева обнаружили острую кишечную инфекцию, пострадавшие – в больнице

Все больные находятся в больницах / Фото: УНИАН

Начато эпидемиологическое расследование.

В Киеве в одной из гостиниц выявлены случаи заболевания острой кишечной инфекцией, начато эпидемиологическое расследование.

Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней в Facebook.

"5 февраля в ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ" поступило экстренное сообщение о заболевании острой кишечной инфекцией среди гостей одного из гостиниц Киева. В настоящее время, шестеро больных обратились за медицинской помощью и находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи и специалисты центра проводят необходимые бактериологические исследования на кишечную группу инфекций.

Об обнаруженных случаях заболевания проинформировано Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в городе Киеве, а также Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета.

Напомним, в кафе на столичном Подоле зафиксировано отравление клиентов, заказавших в меню заведения салат.

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