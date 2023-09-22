В одном из ТРЦ Киева можно взять котика, которого хозяева забыли из-за войны: фото, подробности

Пушистиков по субботам и воскресеньям, с 11:00 до 20:00, можно забрать к себе, они очень хотят в семью.

В Киеве в ТРЦ Dream Town можно взять котика, которого хозяева забыли из-за войны.

Об этом сообщил владелец ТРЦ Dream Town, бизнесмен и меценат Гарик Корогодский в Facebook.

С пушистиками можно познакомиться каждую субботу и воскресенье, с 11:00 до 20:00.

Пушистики будут ждать своих людей в DREAM YELLOW, атриум Греция / Фото: Гарік Корогодський

"В "Дриме" полным ходом развернулся Tinder. Да не простой, а Kitty Tinder. Вместе с Kittytinder Team, пушистики встретят вас в Dream Yellow, атриум Греция. Каждую субботу и воскресенье, с 11 до 20. Если вам кто-то из этих наглецов понравится – можно забрать к себе, они тоже хотят семью – уже четыре новоселья справили. Кошаки украинские, забыли собственники из-за войны. Или просто поиграть с ними, за ухом почесать", - написал Корогодский под фото котиков.

Напомним, под Киевом служебный пес Гром разыскал младенца, которого пьяный отец вынес из дома.

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