В одном из супермаркетов Киева женщина надела маску на свою собаку: видео

В одном из супермаркетов Киева женщина надела маску на свою собаку: видео

Ученые доказали, что люди могут инфицировать домашних животных коронавирусом.

В одном из супермаркетов Киева женщина надевала маску на свою собаку. Отметим, что собачку породы йоркширский терьер женщина везла в детской коляске.

Соответствующее видео обнародовал паблик Kievmap.

Однако у самой женщины маска почему-то была на подбородке.

В комментариях корреспонденты шутят, что некоторым людям не мешало бы последовать примеру животного и не пренебрегать средствами защиты.

К слову, итальянские ученые доказали, что люди могут инфицировать домашних животных коронавирусом. Возможность заражения наоборот, то есть от домашних животных к людям, считается маловероятной.

В то же время, по словам экспертов, до сих пор нет никаких данных, указывающих на то, что животные могут погибнуть от коронавируса. Даже если домашние животные инфицируются, то это, по данным ученых FLI, еще не означает, что вирус может распространяться в их организме и выводиться с соплями, мокротой или калом.

Напомним, Киев от 1 ноября вошел в "красную" зону, в городе ужесточили карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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