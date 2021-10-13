В одном из супермаркетов Киева в рыбе нашли паразитов: фото, видео

В селедке, которую приобрели на Позняках, был большой гельминт.
В Киеве в супермаркете на Позняках покупатели обнаружили неприятный сюрприз. В частности, в селедке был большой гельминт.
Фото и видео опубликовал в Telegram-паблик "Типичный Киев".
Судя по фото чека, рыбу купили 12 октября, около 11:00.
На видео видно паразита, которого вытащили из рыбы. Гельминта нашли уже после того, как разрезали селедку.
"Так гельминты - это бонус за округления в чеке или будут еще сюрпризы?", — говорится в подписи под фото.
Напомним, в акватории Кременчугского водохранилища, особенно в Черкассах, рыба заразилась солитером.