В одном из супермаркетов Киева в рыбе нашли паразитов: фото, видео

В селедке, которую приобрели на Позняках, был большой гельминт.

В Киеве в супермаркете на Позняках покупатели обнаружили неприятный сюрприз. В частности, в селедке был большой гельминт.

Фото и видео опубликовал в Telegram-паблик "Типичный Киев".

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Судя по фото чека, рыбу купили 12 октября, около 11:00.

На видео видно паразита, которого вытащили из рыбы. Гельминта нашли уже после того, как разрезали селедку.

"Так гельминты - это бонус за округления в чеке или будут еще сюрпризы?", — говорится в подписи под фото.

Напомним, в акватории Кременчугского водохранилища, особенно в Черкассах, рыба заразилась солитером.

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