В одном из столичных кафе женщина напала на посетителя и отбила ему селезенку и почку

Ей грозит до восьми лет тюрьмы.
В Киеве в кафе на Оболонской площади между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт. Драку начала женщина, которая несколько раз ударил одного из парней по голове и по туловищу.
Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает пресс-служба полиции Киева.
"28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки", — отметили правоохранители.
Сотрудники полиции задержали правонарушительницу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ею оказалась 39-летняя уроженка Полтавской области.
Женщину задержали и уже сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения. Суд взял женщину под круглосуточный домашний арест. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.
Напомним:
- В Киеве двое братьев избили бездомного до смерти. Подозреваемые — ранее не судимые уроженцы Донецкой области, 1997 и 1994 рождения.
- Также следователи полиции Киева сообщили о подозрении двум лицам, которые избили журналиста интернет-издания "Буквы" Александра Кужельного.