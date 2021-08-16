В одном из столичных кафе женщина напала на посетителя и отбила ему селезенку и почку

В одном из столичных кафе женщина напала на посетителя и отбила ему селезенку и почку

Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

В Киеве в кафе на Оболонской площади между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт. Драку начала женщина, которая несколько раз ударил одного из парней по голове и по туловищу.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Также читайте Ветерана АТО и оператора ТСН избили на Банковой: накажут ли протестующих

"28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки", — отметили правоохранители.

Сотрудники полиции задержали правонарушительницу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ею оказалась 39-летняя уроженка Полтавской области.

Женщину задержали и уже сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения. Суд взял женщину под круглосуточный домашний арест. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним:

В Киеве двое братьев избили бездомного до смерти. Подозреваемые — ранее не судимые уроженцы Донецкой области, 1997 и 1994 рождения.

Подозреваемые — ранее не судимые уроженцы Донецкой области, 1997 и 1994 рождения. Также следователи полиции Киева сообщили о подозрении двум лицам, которые избили журналиста интернет-издания "Буквы" Александра Кужельного.

Новости Украины: нападающего, который избил Евгения Гончаренко, взяли под стражу на два месяца

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку