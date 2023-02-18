В одном из районов Киева вспыхнул мощный пожар: в небо взвивается густой черный дым (фото, видео)

По информации местных властей, пострадавших в результате пожара нет.

Днем 18 февраля в Соломенском районе вспыхнул пожар на складском помещении. На месте происшествия работают спасатели.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Соломенском районе столицы горит складское помещение. Подразделения ГСЧС и КАРС ("Киевская служба спасения" – ред.) выехали на место", — написал он.

Пока больше деталей по поводу инцидента нет.

В местных пабликах очевидцы публикуют кадры пожара. На видео и фото видно, как в небо взвивается густой черный дым. Языки пламени видны в нескольких десятках километров.

В 17:40 мэр сообщил, что горело одноэтажное металлическое помещение. К счастью, потерпевших нет.

"В Соломенском районе горит одноэтажное, отдельно стоящее, металлическое помещение склада. Пожар на площади 100 м кв. Ранг пожара - 1. Пострадавших не обнаружили. Пожар локализовали", - отметил Кличко.

Напомним, в селе Шабо Одесской области во время пожара в частном доме погиб один ребенок, еще один – госпитализирован.

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