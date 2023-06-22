В одном из районов Киева военнообязанных в 10-дневный срок вызывают в ТЦК

Требование прибыть в ТЦК касается всех военнообязанных, ранее не получавших персональных повесток или мобилизационных распоряжений.
Приказ о проведении мобилизации на территории Оболонского района Киева, в котором говорится об обязанности военнообязанных явиться в ТЦК в 10-дневный срок, подписал начальник районного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Алексей Привала.
Соответствующий документ, датированный 19 июня, опубликован на Facebook-странице учреждения.
Требование прибыть в ТЦК касается всех военнообязанных, ранее не получавших персональных повесток или мобилизационных распоряжений.
Также в документе говорится о необходимости прибыть в Оболонский РТЦК в 3-дневный срок военнообязанных, которые находятся на территории Оболонского района Киева в связи с работой или другими обстоятельствами, но состоят на учете в других ТЦК.
Органам государственной власти, а также учреждениям, предприятиям и организациям, управляющим многоквартирными зданиями и председателям правления ОСМД поручено обеспечить оповещение военнообязанных.
В приказе также напоминают о необходимости мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, запрете изменять место жительства военнообязанным без разрешения начальника ТЦК и уоб административной и уголовной ответственности для военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации и не появляющихся по вызову в ТЦК.
Напомним, ранее начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Плитус подписал приказ "О проведении всеобщей мобилизации". В документе также говорилось об обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок.
Впоследствии в Ивано-Франковском ТЦК сообщили, что приказ о прибытии в территориальный центр комплектации издается всякий раз, когда продолжается действие военного положения и мобилизации.
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