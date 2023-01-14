В одном из районов Киева упали обломки сбитой ракеты – Кличко

В субботу, 14 января, силы во время воздушной тревоги в Киеве Голосеевском районе, упали обломки.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты", – написал городской голова.

По его словам, пострадавших нет.

Впоследствии Кличко сообщил, что на нежилом объекте столицы пожар. По его словам, спасательные службы направляются на место.

"В Голосеевском районе столицы пожар на нежилом объекте. Предварительно - вследствие вражеской атаки на столицу", - подчеркнул мэр Киева.

Атака на столицу 14 января

В субботу, 14 января, в Киеве снова прозвучали. Они произошли в нескольких районах до объявления "тревоги".

В ова заявили ракетную атаку на столицу. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что оккупанты совершили атаку на объекты критической инфраструктуры.

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