В одном из районов Киева упали обломки дрона: есть попадание в здание

С утра субботы, 2 ноября, во время атаки беспилотников на Киев обломки сбитых целей упали на здание офиса в Шевченковском районе.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"В Шевченковском районе обломки дрона попали в офисное здание. Предварительно — возгорание на одном из этажей. Экстренные службы — на месте", — подчеркнул городской голова.

Как сообщалось, с рассвета 2 ноября армия РФ атакует беспилотниками столицу. В Киеве несколько раз раздавались мощные взрывы. Зафиксировано падение обломков уже в шести районах. Есть потерпевшие.

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