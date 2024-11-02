В одном из районов Киева упали обломки дрона: есть попадание в здание

Экстренные службы работают на месте
С утра субботы, 2 ноября, во время атаки беспилотников на Киев обломки сбитых целей упали на здание офиса в Шевченковском районе.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
"В Шевченковском районе обломки дрона попали в офисное здание. Предварительно — возгорание на одном из этажей. Экстренные службы — на месте", — подчеркнул городской голова.
Как сообщалось, с рассвета 2 ноября армия РФ атакует беспилотниками столицу. В Киеве несколько раз раздавались мощные взрывы. Зафиксировано падение обломков уже в шести районах. Есть потерпевшие.
Читайте также:
- Киев атакуют российские дроны: что известно о падении обломков "Шахедов" и пострадавших
- Угроза на юге: что готовит армия РФ в Запорожской области
- РФ ударила по Киеву "Шахедами": фото последствий пожара в многоэтажке