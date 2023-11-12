В одном из районов Киева разгорелся пожар, есть потерпевшие: подробности

В Дарницком районе столицы вечером 12 ноября загорелся пожар. Есть пострадавшие.

В Киеве по улице Бориспольской разгорелся пожар на складе со стройматериалами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Все службы работают на месте. Сейчас обнаружили одного пострадавшего. Разведка продолжается", – сообщил он.

Спасатели просят не мешать их работе, чтобы службы могли оперативно ликвидировать пожар.

"Не проезжать по улице Бориспольской и убрать припаркованные рядом с местом пожара автомобили", — добавил Кличко.

Впоследствии мэр сообщил, что пожар в магазине-складе был ликвидирован. Обнаружили двух пострадавших сотрудников в состоянии острой реакции на стресс.

В ликвидации пожара было задействовано 7 единиц техники и 27 специалистов личного состава спасателей.

Отметим, что в Киеве в воскресенье, 12 ноября, ожидаются неблагоприятные погодные условия — местами значительный дождь, порывы ветра 15-20 м/с. Синоптики также предупреждают об уровне опасности.

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