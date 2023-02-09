В одном из районов Киева раздался взрыв – под завалами могут быть люди

По предварительной информации, есть пострадавшие в результате взрыва. Один человек погиб.

В четверг, 9 февраля, в Дарницком районе Киева раздался взрыв. По информации властей, инцидент произошел на территории бывшего завода.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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По его словам, под завалами могут находиться работники завода. Обстоятельства взрыва пока неизвестны.

"В Дарницком районе столицы раздался взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут находиться люди. Все службы следуют на место. Информация уточняется. Специалисты будут выяснять причины взрыва", — проинформировал Кличко.

Вскоре мэр Киева сообщил о гибели одного человека.

"В результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв. м. Один человек погиб. Трое пострадавших были извлечены из-под завалов. Спасательно-розыскные работы продолжаются. Причины взрыва выясняются", - написал Виталий Кличко.

В Киевской городской государственной администрации добавили, что взрыв прогремел в 15:45. Из-под завалов удалось достать трех человек.

"В 15.45 на территории одного из бывших заводов Дарницкого района раздался взрыв. Предварительно - взорвался газовый баллон. Один человек погиб. Еще трое человек удалось вытащить из-под завалов. Им оказывается медицинская помощь", - отметили в КГГА.

В комментарии для ТСН.ua столичная полиция опровергла активно распространяющуюся в социальных сетях информацию о "прилете". Там добавили, что взрыв произошел на улице Бориспольской.

В ГСЧС Киева ТСН.ua также подтвердили, что это не "прилет", но что именно взорвалось - пока не знают. "Произошел взрыв с последующим горением. В результате ЧП один человек погиб, еще четверо под завалами. На месте работают спасатели", - рассказали нам в ГСЧС Киева.

Напомним, в четверг, 9 февраля, в Запорожской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В местных пабликах публиковали кадры, где видно, как в небо вздымается черный дым.

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