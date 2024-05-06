В одном из районов Киева четыре дня будут проходить военные учения

В Дарницком районе Киева с 6 по 10 мая будут проходить военные учения.

О деталях сообщили в РГА.

"В ходе тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения. Цель учений — наращивание боевых способностей во время подготовки и ведения оборонной операции", — говорится в сообщении.

Также там напомнили, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники запрещено.

Ранее стало известно, что группировки сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с КГВА, патрульной и национальной полицией и другими подразделениями сил обороны и дальше будут проводить систематические учения.

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