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В одном из озер Киева мужчина выловил рыбу-гиганта: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2904
Время на прочтение
1 мин
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В одном из озер Киева мужчина выловил рыбу-гиганта: фото

Киевлянин Василий со своим трофеем / Фото: Главком

Муж пришел на озеро Солнечное ловить карася, вытащил совсем другую рыбу.

В одном из озер Киева мужчина выловил рыбу-гиганта.

Об этом пишет "Главком".

В Дарницком районе столицы на озере Солнечное рыбак поймал белого амура весом 14,6 кг.

Мужчина по имени Василий рассказал, что он надеялся поймать карасей. Вместо этого удалось достать из воды такого великана.

На озере Солнечная рыбалка поймал белого амура весом 14,6 кг. / © Главком
На озере Солнечная рыбалка поймал белого амура весом 14,6 кг. / Фото: Главком

Напомним, в Киеве ыбак поймал необычную рыбу с "человеческими зубами". Мужчина пришел на озеро Жандарка на столичных Позняках с целью поймать толстолобика, но вместо этого на крючок попался бурый (черный) паку, который имеет квадратные зубы, невероятно похожие на человеческие.

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Дата публикации
Просмотры
2904
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