В одном из общежитий Броваров нашли мертвым 21-летнего парня: что говорят в полиции

Соседи говорят, что молодой человек в последнее время находился в подавленном состоянии.

В одном из общежитий Броваров в Киевской области нашли мертвым парня.

Погибшему был 21 год.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

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В полиции предполагают, что парень мог покончить с собой.

"23 мая, в 01:16, в Броварское управление полиции Киевщины поступило сообщение о самоубийстве 21-летнего парня. Как сообщили правоохранителям соседи, молодой человек в последнее время находился в подавленном состоянии", — говорится в сообщении.

Правоохранители Киевской области проводят проверку всех обстоятельств трагедии.

Комната общежития, в которой жил парень / Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Броварах 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку, пока мать оставила ее у подруги.

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