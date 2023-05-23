В одном из общежитий Броваров нашли мертвым 21-летнего парня: что говорят в полиции

Соседи говорят, что молодой человек в последнее время находился в подавленном состоянии.
В одном из общежитий Броваров в Киевской области нашли мертвым парня.
Погибшему был 21 год.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
В полиции предполагают, что парень мог покончить с собой.
"23 мая, в 01:16, в Броварское управление полиции Киевщины поступило сообщение о самоубийстве 21-летнего парня. Как сообщили правоохранителям соседи, молодой человек в последнее время находился в подавленном состоянии", — говорится в сообщении.
Правоохранители Киевской области проводят проверку всех обстоятельств трагедии.
Напомним, в Броварах 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку, пока мать оставила ее у подруги.
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