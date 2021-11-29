В одном из магазинов Киева продают мячи с российской символикой: фото

В одном из магазинов Киева продают мячи с российской символикой: фото

На мячах написано "Russia" и изображен российский флаг.

В одном из магазинов Киева продают мячи с российской символикой.

На мячах написано "Russia" и изображен российский флаг.

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Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Telegram и обнародовал соответствующие фото, полученные от неравнодушных граждан.

Активист отметил, что мячи с российский символикой продаются в магазине игрушек и товаров для детей Nazari toys по ул. Шухевича, 32.

Как видно на фотографиях, на ценниках указана стоимость мячей – 65 гривен.

"Вряд ли это ошибка при закупке или "не заметили", ведь этот товар кто-то закупил, доставил, принял на склад и выставил на витрину", — подчеркнул Стерненко.

Напомним, украинский фотограф и стилистка проиллюстрировали "дружбу народов" для российского глянца.

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