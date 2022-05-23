В очередь за маркой возле "Укрпочты" в Киеве выстроились более 1200 человек (фото)

В очередь на "Укрпочту" в Киеве за новой маркой с российским кораблем за три часа до старта продаж выстроились 1242 человека.
Об этом рассказал блогер Александр Рудоманов в Facebook.
По его словам, люди стоят от главпочтамта на Майдане Независимости до улицы Бориса Гринченко. Некоторые киевляне пришли занимать очередь со стульями.
Марок в этом отделении должно хватить примерно на семь тысяч человек.
Напомним, "Укрпочта" с сегодняшнего дня, 23 мая, начинает продажу новой марки с российским кораблем. Они будут продаваться с 14:00 в 1,5 тыс. отделений по всей стране. Лимит продажи – 2 блока по 3 марки на клиента без исключений.
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