В очередь за маркой возле "Укрпочты" в Киеве выстроились более 1200 человек (фото)

В очередь за маркой возле "Укрпочты" в Киеве выстроились более 1200 человек (фото)

В очередь на "Укрпочту" в Киеве за новой маркой с российским кораблем за три часа до старта продаж выстроились 1242 человека.

Об этом рассказал блогер Александр Рудоманов в Facebook.

По его словам, люди стоят от главпочтамта на Майдане Независимости до улицы Бориса Гринченко. Некоторые киевляне пришли занимать очередь со стульями.

Марок в этом отделении должно хватить примерно на семь тысяч человек.

Напомним, "Укрпочта" с сегодняшнего дня, 23 мая, начинает продажу новой марки с российским кораблем. Они будут продаваться с 14:00 в 1,5 тыс. отделений по всей стране. Лимит продажи – 2 блока по 3 марки на клиента без исключений.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Как люди пытаются получить лимитированную марку с кораблем и за сколько ее можно купить

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