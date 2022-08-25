В Обухове под Киевом 35-летний уроженец Винницкой области ограбил на остановке бывшую жену: видео

Злодей выхватил рюкзак у женщины и скрылся в неизвестном направлении.
В Обухове под Киевом 35-летний уроженец Винницкой области ограбил на остановке бывшую жену.
37-летняя женщина, возвращаясь с работы, присела на остановке общественного транспорта, где ее уже караулил мужчина. Во время конфликта злодей выхватил рюкзак у экс-жены и скрылся в неизвестном направлении.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Полиция Обуховского района задержала грабителя по горячим следам.
"В течение часа оперативники установили, задержали и поместили нападавшего в изолятор временного содержания", — сообщили в полиции.
В суде горе-мужу изберут меру пресечения.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении за ограбление, совершенное в условиях военного положения (ч .4 ст. 186 УК).
Мужчине грозит до 10 лет заключения.
Напомним, во Львове задержан 25-летний житель Киева. Мужчина изнасиловал и ограбил местную жительницу.
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