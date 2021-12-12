Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Обухове неизвестные обстреляли автомобиль

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Обухове неизвестные обстреляли автомобиль

В полиции этот инцидент пока не комментируют.

В Обухове неизвестные обстреляли автомобиль, припаркованный в одном из дворов города.

Об этом информируют местные паблики в Facebook.

Неизвестные выпустили несколько пуль в окна автомобиля. В комментариях обратили внимание, что один из выстрелов не пробил стекло, что может свидетельствовать о том, что стреляли из травматического оружия. В полиции этот инцидент пока не комментируют.

©
©

Ранее сообщалось, что в Житомире в ночном клубе произошла потасовка со стрельбой.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация