В Обухове маршрутка с пассажирами влетела в грузовик: есть пострадавшие

В результате ДТП травмы получили двое пассажиров, их госпитализировали.

В Обухове на Киевщине произошло ДТП с участием грузовика и маршрутного такси.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Авария произошла 12 ноября около 21 часа: в городе столкнулись грузовик МАN и маршрутка Mercedes.

В результате ДТП травмы получили двое пассажиров, их госпитализировали.

На месте происшествия работали следователи, патрульные и медики.

Напомним, в Киеве на Берестейском проспекте столкнулись два автобуса с пассажирами. В результате ДТП пострадали семь человек.

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