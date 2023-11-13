Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Обухове маршрутка с пассажирами влетела в грузовик: есть пострадавшие

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
313
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Обухове маршрутка с пассажирами влетела в грузовик: есть пострадавшие

В Киевской области маршрутка с пассажирами влетела в грузовик / Фото: Полиция Киевской области

В результате ДТП травмы получили двое пассажиров, их госпитализировали.

В Обухове на Киевщине произошло ДТП с участием грузовика и маршрутного такси.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Авария произошла 12 ноября около 21 часа: в городе столкнулись грузовик МАN и маршрутка Mercedes.

В результате ДТП травмы получили двое пассажиров, их госпитализировали.

На месте происшествия работали следователи, патрульные и медики.

Напомним, в Киеве на Берестейском проспекте столкнулись два автобуса с пассажирами. В результате ДТП пострадали семь человек.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
313
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация