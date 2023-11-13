В Обухове маршрутка с пассажирами влетела в грузовик: есть пострадавшие

В результате ДТП травмы получили двое пассажиров, их госпитализировали.
В Обухове на Киевщине произошло ДТП с участием грузовика и маршрутного такси.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.
Авария произошла 12 ноября около 21 часа: в городе столкнулись грузовик МАN и маршрутка Mercedes.
В результате ДТП травмы получили двое пассажиров, их госпитализировали.
На месте происшествия работали следователи, патрульные и медики.
Напомним, в Киеве на Берестейском проспекте столкнулись два автобуса с пассажирами. В результате ДТП пострадали семь человек.
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