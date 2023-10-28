В Обухове дерево упало на движущиеся по дороге автомобили: пострадал водитель (фото)

Из-за опасных метеорологических явлений на Киевщине объявлен второй уровень опасности.

В Обухове в Киевской области дерево упало на автомобили, которые двигались по дороге. В результате падения дерева пострадал водитель.

Об этом сообщила полиция Киевщины и обнародовала соответствующие фото.

"В Обухове в 09:13 в результате сильного ветра дерево упало на автомобили, которые двигались по дороге. Водитель одного из автомобилей получил незначительные телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

В Киевской области объявлен второй уровень опасности

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Полиция Киевщины предостерегает граждан: из-за опасных метеорологических явлений в регионе объявлен второй уровень опасности.

"Будьте очень осторожны на дорогах, а по возможности – оставайтесь дома", — просят в полиции.

Правила безопасности во время сильного ветра

Полицейские Киевщины призывают жителей области соблюдать правила личной безопасности, быть бдительными и осторожными, находясь на улице.

Во время сильных порывов ветра старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач и крыш домов.

Просьба ответственно относиться к своей жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить спасателям и полиции по номерам спецлиний "101", "102".

Напомним, в Киеве из-за последствий непогоды со шквальным ветром уже двое погибших – это мужчины в возрасте 65 и 35 лет.

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