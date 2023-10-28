В Обухове дерево упало на движущиеся по дороге автомобили: пострадал водитель (фото)

Из-за опасных метеорологических явлений на Киевщине объявлен второй уровень опасности.
В Обухове в Киевской области дерево упало на автомобили, которые двигались по дороге. В результате падения дерева пострадал водитель.
Об этом сообщила полиция Киевщины и обнародовала соответствующие фото.
"В Обухове в 09:13 в результате сильного ветра дерево упало на автомобили, которые двигались по дороге. Водитель одного из автомобилей получил незначительные телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.
В Киевской области объявлен второй уровень опасности
Полиция Киевщины предостерегает граждан: из-за опасных метеорологических явлений в регионе объявлен второй уровень опасности.
"Будьте очень осторожны на дорогах, а по возможности – оставайтесь дома", — просят в полиции.
Правила безопасности во время сильного ветра
Полицейские Киевщины призывают жителей области соблюдать правила личной безопасности, быть бдительными и осторожными, находясь на улице.
Во время сильных порывов ветра старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач и крыш домов.
Просьба ответственно относиться к своей жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить спасателям и полиции по номерам спецлиний "101", "102".
Напомним, в Киеве из-за последствий непогоды со шквальным ветром уже двое погибших – это мужчины в возрасте 65 и 35 лет.
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