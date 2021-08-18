В общежитии НАУ в Киеве уже начали ремонт, а против прошлого руководства возбудили восемь дел

В общежитии НАУ в Киеве уже начали ремонт, а против прошлого руководства возбудили восемь дел

В то же время администрация НАУ соглашается, что общежития студенческого городка требуют обновления и капитальных ремонтов.

Недавно пользователей Сети возмутили фото ужасных условий проживания в студенческом общежитии НАУ №11, расположенного на улице Нежинской в Киеве. На фото видно, что уборные и душевые в крайне плохом состоянии, раковины разбиты, ремонта здесь не было очень давно.

В то же время администрация Национального авиационного университета категорически отрицает факт наличия указанных недостатков в общежитии 11 Студенческого городка НАУ. Там уверяют, что приведенным фотографиям несколько лет. А ремонт начали делать с февраля 2021 года, после смены руководства заведения.

"Информационная атака направлена, скорее всего, от прошлого руководства университета, по результатам деятельности которого возбуждено более восьми уголовных дел, и имеет целью дискредитацию университета после успешной вступительной кампании, по результатам которой НАУ занял четвертое место в Украине по количеству поданных заявлений абитуриентов", — говорится в заявлении НАУ.



В то же время администрация НАУ соглашается, что общежития студенческого городка требуют обновления и капитальных ремонтов.

"Предыдущие несколько лет, при руководстве бывшего ректората, отдельные помещения общежитий действительно были доведены до критического состояния, а ремонтных работ, вероятно, никто не проводил вообще", — говорится в заявлении.



После смены руководства НАУ (в феврале текущего года), соответствующими подразделениями университета разработан план устранения недостатков и развития студенческого городка, который будет реализовываться в период с 2021 до 2026 года.



"Сейчас Студенческий городок НАУ обновляется шаг за шагом, и уже реализован ряд закупок для улучшения проживания студентов. Например, приобретено и установлено более 150 единиц газовых и электрических плит, обновлен мягкий инвентарь в количестве более 2 тысяч единиц матрасов, подушек, комплектов постельного белья. Осуществляются меры по устранению недостатков противопожарной безопасности — закуплено необходимое количество пожарных щитов, проводится подготовка к установке противопожарной сигнализации в общежитиях и т.д. ", — подытожили в заявлении.

В подтверждение своих слов администрация НАУ опубликовала фото состояния отдельных помещений общежития 11, на них видно, что ремонтные работы действительно ведутся.

Напомним, ранее ТСН.ua опубликовал рейтинг университетов Киева.

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