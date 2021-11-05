В общежитии КПИ студент установил камеру в женском душе: девушек просят "угомониться" с заявлением

Камеру установил студент университета.

В общежитии №7 Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского в помещении женского душа установили камеру видеонаблюдения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат партии "Голос" Инна Совсун.

Камеру заметили вечером 28 октября. Вероятно, это сделал студент вуза. "Студент второго курса снял свое же лицо, когда тестировал камеру. За это время он успел записать несколько видео", — говорится в сообщении Совсун.

После того как обнаружили камеру, в общежитие вызвали полицию. На парня написали заявление. Именно после этого "началось самое интересное". Заведующая общежитием оправдывает парня, подчеркнула депутат.

Комендантка общежития сначала обещала держать дело на контроле, а теперь призывает девушек, которые хотят написать коллективное заявление "угомониться". Комендантка утверждает, что все должны пересмотреть свои поступки. По ее мнению, требовать наказания для нарушителя — это буллинг, обвиняет студенток, что они больше интересуются материальной компенсацией, чем наказанием, шантажирует, что привлечет к ответственности за курение", — отмечает Совсун.

К слову, действия студента незаконны сразу по статьям Конституции и Конвенции о защите прав человека. "Студента должны как минимум отчислить. Администрация должна принести извинения студенткам за то, что такое в принципе стало возможным. Сочувствую девушкам и желаю как можно скорее оправиться после этой истории", — подчеркнула депутат.

Представительница "Голоса" пообещала отправить депутатское обращение, чтобы добиться расследования, в том числе и относительно действий комендантки общежития. Парня могут наказать по статье 301 об изготовлении порнографических материалов. Впрочем, полиция должна доказать цель сбыта или распространения. Санкция статьи предусматривает штраф (1,7 тыс. грн – 5,1 тыс. грн), или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщалось, пользователей Сети в августе возмутили фото ужасных условий проживания в студенческом общежитии НАУ №11, расположенном на улице Нежинской в Киеве. На фото видно, что туалеты и душевые в крайне плохом состоянии, раковины избиты, ремонта здесь не было давно.

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