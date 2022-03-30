В обороне Киева – один из старейшин украинской науки

В обороне Киева – один из старейшин украинской науки

Несмотря на солидный возраст (более 70 лет), профессор достойно отстаивает и защищает территориальную целостность Украины.

Украинские ученые поражают не только своими разработками и изобретениями, но патриотизмом и любовью к Украине. С начала полномасштабной войны многие из них взяли в руки оружие или другим способом поддержали силы украинского сопротивления.

Об этом говорится в сообщении Национальной академии наук Украины.

"Сотрудник одного из научных институтов Национальной академии наук Украины – доктор наук, профессор, выдающийся ученый, человек, который на своем профессиональном пути внес неоценимый вклад в развитие мировой геологии, – активно участвует в отражении вооруженной агрессии РФ в рядах территориальной обороны города Киева", – говорится в сообщении.

Несмотря на солидный возраст (более 70 лет), профессор наравне с военнослужащими Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и другими украинскими правоохранительными органами достойно отстаивает и защищает территориальную целостность Украины, подавая пример младшим поколениям украинских мужчин.

"Из соображений безопасности мы не раскрываем имени нашего коллеги, но безгранично благодарны ему за мужество и преданность Украине и ее народу. Слава украинским героям!", — сообщает НАНУ.

Напомним, бывший охотник, оставшийся в Буче Киевской области, каждую ночь устраивает безжалостную охоту на российских оккупантов. Местные жители называют его "Призраком Бучи". Это 70-летний пенсионер, охотник с солидным стажем и достижениями. Его не взяли в местную ТРО, поэтому мужчина отправился "в свободное плавание" — партизанить ночью в окрестностях родного города, наводя страх на оккупантов.

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