В Оболонском районе столицы водолазы достали из Днепра тело мужчины

Причины трагического случая выясняет полиция.

В воскресенье вечером, 27 июня, в Оболонском заливе Киева спасатели достали из воды тело человека.

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Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что 27 июня в 20:20 поступило сообщение от службы "102" о том, что в реке Днепр, а именно в Оболонском заливе, в Оболонском районе столицы, находится тело человека.

"На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию спасатели установили, что на расстоянии 30 м от берега на глубине 5 м находилось тело мужчины", — говорится в сообщении.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено к берегу и передано службе "102" для установления причин и обстоятельств трагического случая.

Напомним, в течение суток 26 июня на воде произошло 5 несчастных случаев — в Кировоградской области погибли два человека, в том числе и подросток, в Донецкой — три человека.

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