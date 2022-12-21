В обесточенном Киеве учительница провела урок прямо на улице: трогательное видео

Женщина нашла место на улице, где ловит Интернет.
В обесточенном Киеве учительница провела онлайн-урок на холодной улице, сидя под супермаркетом, где хоть немного ловит Интернет.
Трогательное видео опубликовали в Сети.
"На следующем слайде вот ваша задача для домашней работы. Она не из учебника. Потому что в учебнике такой темы нет, но по программе она есть. Поэтому сделайте, пожалуйста, скриншот и сбросьте в группу. Я опубликую, но немного позже, когда появится Интернет, но пока его нет", – говорит женщина детям.
Учительница присела на корточки и поставила ноутбук на металлический столбик, чтобы провести урок.
Отключения света в Киеве
Напомним, что из-за российских террористов в Киеве сложилась сверхсложная ситуация с электроэнергией. В течение 20 декабря почти во всем городе выключали свет из-за значительного дефицита мощности. Без света оставались 1,1 млн потребителей.
Блэкаут в Киевской области
Еще более сложная ситуация в Киевской области. Так, Бучанская громада полностью обесточена. У многих потребителей света нет уже трое суток. Проблемы с электроснабжением также в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах. Поочередная подача света жителям Киевской области пока невозможна. Такая ситуация может продлиться 2-3 суток.
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