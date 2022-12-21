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В обесточенном Киеве учительница провела урок прямо на улице: трогательное видео

В обесточенном Киеве учительница провела урок прямо на улице: трогательное видео

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2408
Время на прочтение
2 мин
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В обесточенном Киеве учительница провела урок прямо на улице: трогательное видео

Скриншот с видео из открытых источников

Женщина нашла место на улице, где ловит Интернет.

В обесточенном Киеве учительница провела онлайн-урок на холодной улице, сидя под супермаркетом, где хоть немного ловит Интернет.

Трогательное видео опубликовали в Сети.

"На следующем слайде вот ваша задача для домашней работы. Она не из учебника. Потому что в учебнике такой темы нет, но по программе она есть. Поэтому сделайте, пожалуйста, скриншот и сбросьте в группу. Я опубликую, но немного позже, когда появится Интернет, но пока его нет", – говорит женщина детям.

Учительница присела на корточки и поставила ноутбук на металлический столбик, чтобы провести урок.

Скриншот с видео из открытых источников / ©
Скриншот с видео из открытых источников
Скриншот с видео из открытых источников / ©
Скриншот с видео из открытых источников

Отключения света в Киеве

Напомним, что из-за российских террористов в Киеве сложилась сверхсложная ситуация с электроэнергией. В течение 20 декабря почти во всем городе выключали свет из-за значительного дефицита мощности. Без света оставались 1,1 млн потребителей.

Блэкаут в Киевской области

Еще более сложная ситуация в Киевской области. Так, Бучанская громада полностью обесточена. У многих потребителей света нет уже трое суток. Проблемы с электроснабжением также в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах. Поочередная подача света жителям Киевской области пока невозможна. Такая ситуация может продлиться 2-3 суток.

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Дата публикации
Просмотры
2408
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