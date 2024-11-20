В ноябре природа будто превращается в живую картину: Чернобыльский заповедник обнародовал волшебные пейзажи

В Чернобыльском заповеднике обнародовали фото, как осень постепенно сдает свои позиции, но ноябрь все еще дарит невероятную красоту.

Осень постепенно сдает свои позиции, но ноябрь все еще дарит нам невероятную красоту. В этот период природа словно превращается в живую картину: тихий плес, где вода уже не отражает яркое летнее солнце, а словно становится прозрачной, отражая последние краски осенних листьев.

Соответствующие фото обнародовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Берега покрыты золотисто-рыжим ковром, который шелестит под ногами, а воздух наполнен запахом влаги и прелых листьев. Деревья уже почти голые, но каждый листик на ветке – это маленький шедевр, который еще держится за последние теплые дни… Не идеально ли остановиться на мгновение, вдохнуть полной грудью осеннюю прохладу и насладиться этим прекрасным мгновением?" – говорится в сообщении под фото.

Ноябрь в Чернобыльском заповеднике / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Ноябрь в Чернобыльском заповеднике/Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Ноябрь в Чернобыльском заповеднике/Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Напомним, на градирне Чернобыльской АЭС заметили огромную хищную птицу из Красной книги.

Читайте также: