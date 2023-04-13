В Новых Петровцах под Киевом пропал 12-летний парень: фото, приметы

Мама забила тревогу, потому что последний раз сын выходил на связь в 12:18.

В Новых Петровцах под Киевом пропал 12-летний парень Иван Сабецкий.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"3 апреля, в 19:15, в полицию обратилась мать с сообщением об исчезновении сына, который находился дома и выходил на связь в 12:18", — говорится в сообщении.

На поиски ребенка оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе личный состав Вышгородского районного управления полиции, сотрудники уголовного розыска, участковые и офицеры громады, ювенальные полицейские, сотрудники группы реагирования патрульной полиции и общественность.

Приметы Ивана: рост 150 см, рыжие волосы.

Парень был одет в зеленую шапку, черную флисовую кофту и серые спортивные штаны.

В полиции отметили, что Иван взял с собой скейт.

Фото: Полиция Киевской области

"Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просим сразу сообщать на спецлинию "102", или в дежурную часть Вышгородского управления полиции Киевщины по телефону (045-96)-22-065", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, под Киевом 13-летний мальчик на скутере въехал в автомобиль.

Читайте также: