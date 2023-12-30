В новогоднюю ночь в Киеве спасатели будут работать в усиленном режиме: что известно

Стало известно количество спасателей, которые будут дежурить в столице в ночь на 1 января.

В Киеве в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 450 спасателей и 120 единиц пожарно-спасательной техники будут находиться на суточном дежурстве.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Киева в Facebook.

"Спасатели в усиленном режиме будут работать на страже безопасности граждан. Будем благодарны каждому жителю столицы, которые безопасно встретят Новый год. Соблюдайте все правила безопасности. Берегите себя и родных!" – отметил начальник ГУ ГСЧС в г. Киеве Сергей Кривошлыков.

Спасатели будут работать на праздники в усиленном режиме

Отметим, что в новогоднюю ночь в Киеве не будут менять время комендантского часа. Он будет продолжаться, как обычно, с 00:00 до 05:00.

Напомним, 1 января в Киеве будет объявлен днем траура по погибшим в результате российских ракетных обстрелов 29 декабря.

Отметим, что в Киеве стремительно растет количество погибших в результате ракетного удара. Спасатели продолжают разбирать завалы складского помещения в Шевченковском районе. Там до сих пор могут находиться тела погибших. На данный момент городские власти сообщили о 16 жертвах.

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