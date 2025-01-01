В новогоднее утро армия РФ атаковала Киев: что известно о последствиях и потерпевших

Утром 1 января в Киеве прогремела серия мощных взрывов во время воздушной тревоги. оккупанты ударили по столице беспилотниками. Есть потерпевшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Около 07:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе беспилотников. Сработали силы ПВО, но в нескольких районах столицы произошло падение обломков дронов.

В результате атаки российских дронов в Печерском районе произошло частичное разрушение от шестого до четвертого этажей шестиэтажного жилого дома. Загорелись несколько квартир на четвертом и пятом этажах. Пожар уже локализован. Спасатели эвакуировали жителей дома.

Кроме того, на Печерске возник пожар на кровле нежилого здания на площади 80 кв. м, а на территории одной из школ выбило окна и двери.

Между тем , в Святошинском районе обломки упали на нежилую территорию. Нанесен ущерб автомобилям и гаражам. Кроме того, частично поврежден трамвайный путь. Информация о нанесенном ущербе и потерпевших устанавливается.

Отметим, что по состоянию на 09:00 мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки врага на столицу известно о четырех пострадавших. Двое из них были госпитализированы. Большинство из пострадавших киевлян – жители Печерского района.

Фото

Утром 1 января РФ атаковала Киев. / Фото: Управление ГСЧС Киева

1 января в Киеве прогремела серия мощных взрывов. / Фото: Управление ГСЧС Киева

Киев, последствия атаки дронов / Фото: Управление ГСЧС Киева

Из-за атаки россиян в столице произошло разрушение. / Фото: КГГА

Напомним, утром 1 января в Киеве произошли взрывы. Было зафиксировано падение обломков в Святошинском и Печерском районах.

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