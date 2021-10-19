В ночь на 20 октября метро Киева продолжит работу

В ночь на 20 октября метро Киева продолжит работу

Работу некоторых маршрутов наземного общественного транспорта также продлят на один час.

В ночь на 20 октября работа метро будет продлена на один час час из-за футбола.

На стадионе НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч (начало игры в 22:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид).

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Также возможно ограничение (закрытие) на вход станции метро "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

КГГА

Кроме того, что в ночь на 20 октября работу некоторых маршрутов наземного общественного транспорта продлят на час. Об этом говорится в сообщении КГГА.

В частности, будет продлена работа маршрутов:

троллейбусных — №№3, 8, 18, 24, 30, 41;

трамвайных — №№1-К, 8-К, 28;

автобусных в режиме маршрутного такси — №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Также будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые в случае необходимости будут задействованы на маршрутах №№33-Т, 55, 69, 99.

Напомним, в Киеве показали, как строится метро на Троещину. Сейчас ведется строительство тоннелей.

Ранее в Минфине заявили, что до 2024 года в Киеве есть возможность запустить первый участок метро в микрорайон Троещина. Мэр Киева Виталий Кличко обещал построить метро на Троещину до 2025 года.

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