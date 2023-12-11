В ночь на 11 декабря уничтожено 18 ударных вражеских беспилотников и 8 баллистических ракет — ВС ВСУ

Силы ПВО отработали успешно.
В ночь на 11 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа «Shahed» из оккупированного Крыма, районы пусков – Чауда, Бельбек.
Всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА «Shahed-136/131».
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство – в Николаевской области. Успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
Около 4 утра 11 декабря 2023 года российские оккупанты ударили по Киевщине восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно из Брянской области России.
Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Центр».
Напомним, что ранее в Киеве сработала система ПВО: назвали районы столицы, где упали обломки.
Также ранее власти сообщали, что в результате ночной атаки на Киев травмированы.
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