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В некоторых районах Киева не работают сирены воздушной тревоги: что произошло

В некоторых районах Киева не работают сирены воздушной тревоги: что произошло

В Киеве вышла из строя система оповещения воздушной тревоги / Фото: ТСН.ua

Ориентировочное время восстановления системы – 25 ноября.

В связи с аварией некоторых коммуникаций временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги в отдельных частях Святошинского и Шевченковского районов Киева.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Жители упомянутых районов будут оповещать об опасности воздушного удара подразделения Нацполиции и ГСЧС с помощью громкоговорителей, согласно совместно разработанному плану.

"Кроме того, жители могут следить за объявлениями воздушных тревог в телеграм-канале КГВА, в приложении "Киев Цифровой" и официальном приложении "Тревога", — напомнили в столичной администрации.

Ориентировочное время восстановления системы – 25 ноября.

Напомним, 22 ноября заседание Верховной Рады Украины отменили из-за вероятной угрозы обстрела правительственного квартала. Местных жителей и сотрудников офисов, расположенных рядом, тоже предупреждали об опасности.

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