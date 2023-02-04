В небе над Киевом заметили уникальное явление: что оно означает (захватывающие фотографии)

Это явление выглядит как два-три овальных кольца вокруг Луны.

В Сети распространяют фотоснимки с необычным природным явлением, которое заметили местные жители Киева поздно вечером 4 февраля. Это уникальное явление называется лунным гало.

Увлекательные фотографии публикуют в местных пабликах.

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Это явление выглядит как два-три овальных кольца вокруг Луны. Добавим, что лунное гало в последние дни наблюдали жители других регионов. В частности, Ровно и Одессу.

Как объясняет издание Space, гало вызвано преломлением лунного света от кристаллов льда в верхних слоях атмосферы. Преломление превращает атмосферу в огромную линзу и вызывает появление ярких колец света вокруг Луны или Солнца. В зависимости от этого появляются гало – днем или ночью.

По народным приметам, лунное гало является предвестником приближающегося ухудшения погоды, особенно в зимние месяцы. Впрочем, учёные говорят, что прогнозировать плохую погоду таким образом не стоит.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

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