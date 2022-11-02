В небе над Киевом заметили редкое оптическое явление: радуга вокруг солнца (фото)

Гало может висеть в небе много часов подряд, изменяя цвет и насыщенность.

В небе над Киевом в среду, 2 ноября, заметили редкое природное явление – гало. Оно напоминает, будто вокруг солнца появилась радуга.

Об этом сообщают киевские телеграммы-каналы.

Гало заметили в столице Украины днем, 2 ноября. Гало напоминает, будто радугу вокруг солнца. Для Украины это явление редкое.

Фото: телеграмм-канал "Киевский дваж"

Ранее ученые Национального антарктического научного центра Вернадского объясняли, что гало может возникать вокруг разных источников света: солнца или даже уличных фонарей.

Фото: телеграмм-канал "Киевский дваж"

"Это явление бывает в разных уголках планеты, но, например, для Украины оно достаточно редкое, а вот в Антарктике или Арктике появляется чаще. Ведь мороз и повышенная влажность – идеальные условия для возникновения гало. Когда в атмосфере накапливается большое количество ледяных кристаллов, то свет, проходя через них, преломляется и отражается. Так вокруг источника света образуется та самая радуга – вторичное свечение. Часто причиной гало являются перисто-слоистые облака: они почти прозрачны и состоят из ледяных кристаллов", — пояснили украинские ученые.

Гало может висеть в небе много часов подряд, изменяя цвет и насыщенность. В большинстве своем оно имеет форму круга и наблюдается вокруг солнца.

"Что касается формы, то это могут разные дуги, пятна, столбы света и т.д. Так же может отличаться и окраска: от насыщенного до бледного, от разноцветного до белого. Да, одна из разновидностей гало — паргелий. Он выглядит как светлое пятно на уровне солнца. Поэтому его нередко воспринимают как "два солнца", — объяснили ученые.

Необычные природные явления в Украине

В мае 2021 г. в Запорожье жители зафиксировали необычное явление. Вокруг солнца образовался круг, несколько смутивший горожан.

В декабре 2021 года под Киевом на метеостанции Тетерев наблюдали кристаллическую изморозь – белый осадок, состоящий из мелких кристаллов льда тонкой структуры.