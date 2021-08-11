В МВД представили нового руководителя полиции Киева и перечислили вызовы в его работе

В МВД представили нового руководителя полиции Киева и перечислили вызовы в его работе

Главной задачей Выговского является обеспечение безопасности в Киеве во время Дня Независимости.

Глава МВД Денис Монастырский 11 августа представил нового начальника ГУ Национальной полиции в городе Киеве, которым стал полковник полиции Иван Выговский. До этого он возглавлял полицию Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Глава МВД заявил, что от нового главы киевской полиции ожидает усиления внимания на обеспечение общественной безопасности, особенно накануне 30-й годовщины независимости Украины.

"Это первый вызов, который ждет вас и нас всех. И вы теперь лично, Иван Михайлович, будете нести ответственность за организацию проведения этого праздника", — сказал Денис Монастырский.

Кроме того, министр внутренних дел отметил, что вопрос борьбы с преступлениями, на которые больше всего жалуются граждане, должно быть в приоритете у нового руководства. Речь идет о разбоях, кражвх авто. По его словам, он ожидает, что принятые законодательные акты по противодействию угонов транспортных средств, будут четко реализованы на практике. А также, он ожидает, что будет оперативная реакция полиции на каждое обращение киевлян.

Денис Монастырский также сказал, что важно, чтобы столичная полиция особое внимание уделяла и мелким, бытовым преступлениям.

"Для рядового киевлянина похищения у ребенка велосипеда будет более важным и весомым, чем вопрос, который замечается на уровне Главного управления. На это я направляю вас как руководителя полиции и всю команду, которая будет работать. Акцентирую ваше внимание, что вопросы противодействия коррупции будет приоритетом моей работы. ни потерянные к людям, которые будут заниматься коррупционными схемами, не будет ни от меня, ни от главы НПУ, ни от главы полиции Киева", — заявил он.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сказал, что Выговский должен обратить внимание на преодоление проблем незаконного строительства, рейдерства, имущественные преступления и кражи.

"Хотел бы обратить внимание на железнодорожный вокзал, центральные улицы Киева, метрополитен: тысячи туристов, которые находятся там, должны быть в безопасности. Сосредоточьте усилия на этом в первую очередь на эти праздники, которые мы будем отмечать с 16 по 25 августа", — сказал Клименко.

В свою очередь, Иван Выговский выразил благодарность за возможность управлять таким большим подразделением. И заявил, что приоритетными в его деятельности остаются борьба с организованной преступностью и безопасность на улицах столицы, на которую, по его словам, должны равняться все регионы.

"Киев — это фактически сердце нашего государства. Все регионы должны равняться на столицу. Работы будет много. Приоритетными остаются борьба с организованной преступностью и безопасность на улицах столицы. Совместно с личным составом будем координировать свои действия, чтобы продолжать создавать безопасную среду для киевлян и гостей города. Задачи, которые ставятся руководством государства, будут максимально выполнены", — отметил новоназначенный руководитель полиции Киева.

Напоследок Монастырский поблагодарил Андрею Крищенко за более 5 лет работы и выразил надежду, что ее лучшие традиции и принципы перейдут к новому руководству.

"Хочу поблагодарить коллектив за все эти годы, мы жили и начинали работать на таком взломе, и мы справились с ситуацией. Коллектив справится со всеми вызовами, поэтому желаю успехов личному составу, желаю успехов руководителю полиции Киева. Всего наилучшего", — подытожил экс-глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

Как сообщалось, утром 11 августа Андрей Крищенко подтвердил слухи о своем увольнении.

Впоследствии сам Крищенко сообщил, что Иван Выговский назначен новым главой Нацполиции Киева.

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