В ночь на 22 июня в Киеве произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Погибли два человека.

В МВД показали первые минуты после взрыва в многоэтажке в Днепровском районе Киева 22 июня.

Соответствующее видео с нагрудных патрульных камер появилось на телеграмм-канале МВД.

На видео видно, как полицейские сразу же начали эвакуацию жителей, огородили место происшествия и обеспечили беспрепятственный проезд авто спасателей и скорой.

Патрульные вывели людей помогли пострадавшим добраться до скорых.

В МВД показали первые кадры сразу после взрыва в столичной многоэтажке

Напомним, ночью против 22 июня в Киеве произошел взрыв в 16-этажном жилом доме. Предварительно это произошло из-за утечки газа. Пока известно, что на месте происшествия погибли 2 человека, еще 5 пострадали, спасены 18 человек.

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