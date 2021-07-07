В МВД показали фото голосеевского стрелка

Злоумышленника задержали, полиция возбудила уголовное дело против него.

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба, в результате которой пострадал полицейский. Злоумышленника задержали, а позже появилось его фото.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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На фото видно, как задержанного мужчину выводят из дома.

МВД

Против задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на жизнь правоохранителя.

Напомним, инцидент произошел 7 июля около 10 утра на Голосеевском проспекте. Мужчина, который захватил дом и забаррикадировался в одной из квартир, через закрытые двери несколько раз совершил выстрелы. В результате чего полицейский получил ранение руки.

Кроме того, пострадал еще один человек — у него медики диагностировали ранение лица.

После совершенного стрелок забаррикадировался в квартире.

Родственник стрелка рассказал корреспонденту ТСН, что мужчина открыл огонь, когда его пытались выселить из квартиры.

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