В МВД назвали предварительную причину пожара в столичном костеле Святого Николая

Монастырский отметил, что огнем повреждена внутренняя отделка исторического здания и уникальный орган.

Предварительная причина пожара в столичном костеле Святого Николая — короткое замыкание в органе. Назначен ряд экспертиз. В течение недели эксперты должны дать окончательный вывод причины возгорания.

Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время осмотра последствий пожара в костеле, который произошел вчера, 3 сентября, поздно вечером.

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Денис Монастырский рассказал, что сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС Украины, которые ликвидировали пожар, и представители Национальной полиции Украины, которые проводят расследование, а также работники костела.

"Предварительно, причиной возгорания было короткое замыкание в органе. Именно в то время, после 21.00, в костеле проводилась репетиция. Сейчас следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины", — сказал министр внутренних дел.

Монастырский отметил, что огнем повреждена внутренняя отделка исторического здания и уникальный орган. Конструкции костела ничего не угрожает, перекрытие не пострадало. В дальнейшем запланирована реставрация здания.

"Пожарные прибыли на место происшествия уже через 6 минут после поступления сообщения о пожаре по спецлинии 101 Если бы их реакция была более длительной, очевидно, были бы большие последствия пожара", — резюмировал он.

Напомним:

В пятницу вечером, 3 сентября, в Киеве вспыхнул костел Святого Николая. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также был разрушен орган. К счастью, пострадавших нет.

ТСН.ua собрал все, что пока известно о происшествии.

Пожар в костеле Святого Николая вероятно вспыхнул во время репетиции на органе

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