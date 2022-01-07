В музее под открытым небом в Пирогово собрались десятки колядников: как праздновали Рождество

Колядники переоделись в костюмы.
Рождество сегодня, 7 января, отмечают верующие восточного обряда. А в Музее национальной архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово собрались десятки колядников, переодетых в ангелов, пастухов и коз. Они ходят от дома к дому и знакомят людей с давними традициями украинского Рождества.
Об этом идет речь 7 января в сюжете ТСН.19:30.
Ощутить все давние традиции украинского Рождества в музей под открытым небом ежегодно съезжаются сотни людей. А еще буквально засыпают хозяев музейных домов добрыми пожеланиями.
В церкви же напоминают: при всем веселье не стоит забывать о смысле Рождества и праздновать его правильно.
“Христос спаситель, он спасает нас от греха и смерти. Именно с сегодняшнего дня начинается это спасение, оно должно быть прославляющим Христа, а не нас самих”, — сказал Александр Драбинко, митрополит ПЦУ.
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