На Старый Новый год не рекомендовалось выносить из дома мусор — считалось, что вместе с ним выносится и счастье / pixabay.com

В музее под открытым небом в Пирогово собрались десятки колядников: как праздновали Рождество

В музее под открытым небом в Пирогово собрались десятки колядников: как праздновали Рождество

Колядники переоделись в костюмы.

Рождество сегодня, 7 января, отмечают верующие восточного обряда. А в Музее национальной архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово собрались десятки колядников, переодетых в ангелов, пастухов и коз. Они ходят от дома к дому и знакомят людей с давними традициями украинского Рождества.

Об этом идет речь 7 января в сюжете ТСН.19:30.

Ощутить все давние традиции украинского Рождества в музей под открытым небом ежегодно съезжаются сотни людей. А еще буквально засыпают хозяев музейных домов добрыми пожеланиями.

В церкви же напоминают: при всем веселье не стоит забывать о смысле Рождества и праздновать его правильно.

“Христос спаситель, он спасает нас от греха и смерти. Именно с сегодняшнего дня начинается это спасение, оно должно быть прославляющим Христа, а не нас самих”, — сказал Александр Драбинко, митрополит ПЦУ.

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