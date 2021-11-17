В Минздраве объяснили, какие шансы у Киева выйти из "красной" зоны в ближайшее время

В Минздраве объяснили, какие шансы у Киева выйти из "красной" зоны в ближайшее время

Существенной стабилизации показателей заболеваемости COVID-19 в Киеве не наблюдается.

Киев сейчас находится в "красной" зоне карантина и о послаблении карантина в столице пока речь не идет.

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал в интервью "Сегодня".

По его словам, в Киеве эпидпоказатели пока не свидетельствуют о стабилизации ситуации с коронавирусом. Как только это произойдет, как заверил главный санврач, комиссия рассмотрит возможность выведения Киева из "красной" зоны.

"Когда мы говорим о "красном" уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Что касается Киева, то показатели не говорят о стабилизации. В среднем стабилизация происходит через 2 недели. Когда такая стабилизация состоится, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпиднебезопасности". в столице", — объяснил главный санврач.

На вопрос, есть ли прогноз выхода Киева из красной зоны, Кузин ответил, что "дать пока нет", но и существенной стабилизации показателей заболеваемости не наблюдается.

Напомним, в Украине в "желтой" зоне в скором времени усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации для работы учреждений в карантинных ограничениях.

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