В Минветеранов призывают не спешить с выводами из-за инцидента с ветераном АТО в Кабмине

Представители министерства приехали в управление полиции, где находится задержанный ветеран АТО.
В Минветеранов призывают не спешить с выводами до установления всех обстоятельств инцидента с ветераном АТО в Кабмине в Киеве. Сейчас представители министерства приехали к управлению полиции, где находится задержанный Владимир Прохнич.
Об этом говорится в обращении Министерства по делам ветеранов.
"Как известно, сегодня, 4 августа, в здании КМУ произошел инцидент с участием ветерана русско-украинской войны. Информация о нем сразу же попала в новости различных СМИ. В частности, инцидент освещался и российскими ресурсами, которые в своей привычной манере в очередной раз пытались сформировать негативный образ защитников Украины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для Министерства по делам ветеранов является важным каждый украинский ветеран, его состояние и социальная защита.
Сейчас представители Минветеранов и Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, приехали в управлении полиции, где находится задержанный Владимир Прохнич.
"Просим представителей СМИ и общества не спешить с выводами и комментариями до установления всех обстоятельств", — подытожили в Минветеранов.
Напомним
- 4 августа, около 10:00 в здание Кабмина прорвался человек с гранатой, выдернул чеку и угрожал взорвать предмет. Более того, он сказал, что "живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет".
- Впоследствии правоохранители задержали его. В связи с инцидентом все улицы, прилегающие к зданию правительства, перекрыли для движения транспорта.
- Предварительно известно, что злоумышленника зовут Владимир Прохнич, он был сапером в батальоне "Айдар" и имеет контузию, а также в 2015 году был награжден Петром Порошенко орденом "За мужество" 3 степени.
- В полиции рассказали, что Прохнич пошел на преступление из-за "жизненных событий". Мужчину будут судить по 4 статьям Уголовного кодекса, в частности по статье 147 "захват заложников". Ему грозит до 15 лет за решеткой.
- В то же время мужчине назначили психиатрическую экспертизу.