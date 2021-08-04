В Минветеранов призывают не спешить с выводами из-за инцидента с ветераном АТО в Кабмине

В Минветеранов призывают не спешить с выводами из-за инцидента с ветераном АТО в Кабмине

Представители министерства приехали в управление полиции, где находится задержанный ветеран АТО.

В Минветеранов призывают не спешить с выводами до установления всех обстоятельств инцидента с ветераном АТО в Кабмине в Киеве. Сейчас представители министерства приехали к управлению полиции, где находится задержанный Владимир Прохнич.

Об этом говорится в обращении Министерства по делам ветеранов.

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"Как известно, сегодня, 4 августа, в здании КМУ произошел инцидент с участием ветерана русско-украинской войны. Информация о нем сразу же попала в новости различных СМИ. В частности, инцидент освещался и российскими ресурсами, которые в своей привычной манере в очередной раз пытались сформировать негативный образ защитников Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для Министерства по делам ветеранов является важным каждый украинский ветеран, его состояние и социальная защита.

Сейчас представители Минветеранов и Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, приехали в управлении полиции, где находится задержанный Владимир Прохнич.

"Просим представителей СМИ и общества не спешить с выводами и комментариями до установления всех обстоятельств", — подытожили в Минветеранов.

Напомним

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