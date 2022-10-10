В Минобороны показали фото ликвидации последствий ракетных ударов по Киеву

Спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетных ударов по столице.
Работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия утренних ракетных ударов российской армии по Киеву.
Соответствующие фото опубликовала пресс-служба Минобороны.
"Сегодня утром враг атаковал Киев, в результате чего возникли пожары в нескольких районах города и есть жертвы среди гражданского населения. На местах обстрелов работают все экстренные службы, спасатели ликвидируют пожары и помогают пострадавшим. Призываем соблюдать информационную тишину, не публиковать фото с мест прилетов и находиться" в укрытиях!", — говорится в сообщении.
Напомним, в результате ракетных обстрелов Киева известно, что по неподтвержденным данным, погибших — от 5 до 8.
Ракетный обстрел Киева: что известно
Утром 10 октября в столице после объявления масштабной воздушной тревоги раздалось несколько взрывов.
Мэр Киева призвал людей не уезжать из дома и не ехать в столицу.
Впоследствии стало известно, что в Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры в результате вражеских "прилетов".
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что на украинские города летит полсотни российских ракет.
Позже Виталий Кличко посоветовал киевлянам для нахождения в укрытиях взять теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов.
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