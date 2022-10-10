В Минобороны показали фото ликвидации последствий ракетных ударов по Киеву

Работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия утренних ракетных ударов российской армии по Киеву.

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба Минобороны.

"Сегодня утром враг атаковал Киев, в результате чего возникли пожары в нескольких районах города и есть жертвы среди гражданского населения. На местах обстрелов работают все экстренные службы, спасатели ликвидируют пожары и помогают пострадавшим. Призываем соблюдать информационную тишину, не публиковать фото с мест прилетов и находиться" в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате ракетных обстрелов Киева известно, что по неподтвержденным данным, погибших — от 5 до 8.

Ракетный обстрел Киева: что известно

Утром 10 октября в столице после объявления масштабной воздушной тревоги раздалось несколько взрывов.

Мэр Киева призвал людей не уезжать из дома и не ехать в столицу.

Впоследствии стало известно, что в Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры в результате вражеских "прилетов".

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что на украинские города летит полсотни российских ракет.

Позже Виталий Кличко посоветовал киевлянам для нахождения в укрытиях взять теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов.

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