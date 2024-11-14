В историческом центре Киева хотят построить подземный паркинг: Минкульт отреагировал

Киевская городская государственная администрация объявила о намерении построить подземный паркинг на 320 мест по адресу переулок Кияновский, 13-21, который находится в непосредственной близости от нескольких археологических памятников.

Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

В ведомстве отметили, что это место на Старокиевской горе является частью культурного и исторического наследия Украины, в частности, "Культурного слоя города Ярослава", "Копыров конца" и "Поселения и могильника на горе Детинка".

"Этот земельный участок расположен в Центральном историческом ареале города Киева (приказ МКИП от 02 августа 2021 года № 599 "Об утверждении границ и режимов использования территории исторических ареалов г. Киева"), вплотную к буферной зоне объекта всемирного наследия "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра" (приказ Министерства культуры, молодежи и спорта Украины от 31.01. 2020 № 412), в пределах Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", в пределах охранной (буферной) зоны I, II, V категорий памятника архитектуры национального значения "Андреевская церковь" (постановление Кабинета Министров Украины от 30. 08.2017 № 659, охранный № 26071-Н; приказ Министерства культуры Украины от 10.02.2014 № 65), на территории памятника археологии национального значения "Культурный слой „Города Ярослава“ (постановление Кабинета Министров Украины от 03.09.2009 № 928, охранный № 260028-Н)", — добавили в министерстве.

Старокиевская гора, 1870-е годы

В МКСП отметили, что сохранение культурного наследия – это составляющая национальной безопасности. Уничтожение археологического памятника национального значения для строительства подземного паркинга на Старокиевской горе неприемлемо.

Напомним, в Киевской области разоблачили три незаконные свалки опасных отходов.

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