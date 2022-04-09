В метрополитене Киева возобновила работу станция "Берестейская"

Без остановки поезда следуют через станции "Майдан Независимости" и "Кловская".

В метрополитене Киева станция "Берестейская" возобновила работу — поезда осуществляют высадку и посадку пассажиров.

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Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА.

Отмечается, что метрополитен работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов по линиям составляет ориентировочно 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.

Как курсируют поезда в метрополитене:

Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор" с пересадкой на станции "Выдубичи".

Накануне в метрополитене Киева продлили движение по красной линии. Так, поезда уже курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная". До этого курсировали от станции "Шулявская" до станции "Театральная". Также в КГГА заявили, что в столице возобновили работу сервисы по прокату велосипедов и электросамокатов.

Напомним, что из-за российской агрессии в Киеве прекратил работать общественный транспорт, в том числе и метрополитен. Однако позже движение общественного транспорта было частично восстановлено. Проезд в столице бесплатный.