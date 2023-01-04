В метрополитене Киева в 2022 году количество пассажиров сократилось вдвое

В новогоднюю ночь во время воздушной тревоги подземными станциями метрополитена в качестве укрытия воспользовались около 5 тыс. человек.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину столичный метрополитен вдвое сократил объем перевозки пассажиров.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"В 2022 году Киевским метрополитеном воспользовались 162 миллиона 170,3 тысяч пассажиров. Традиционно наиболее загруженной остается Святошинско-Броварская (красная) линия. За ней – Оболонско-Теремковская (синяя), а наименее загруженной является Сырецко-Печерская (Сирецко-Печерская). Для сравнения: в 2021 году столичная подземка перевезла 319 миллионов пассажиров", – отметил он.

"Только в новогоднюю ночь, во время воздушной тревоги, подземными станциями метрополитена как укрытием воспользовались около 5 200 человек, из которых около 400 детей", — отметил Поворозник.

Замглавы КГГА также напомнил, что инфраструктура метрополитена в круглосуточном режиме работает как укрытие и обеспечивает необходимыми условиями: питьевой водой, санитарными узлами и возможностью подзарядки гаджетов, и в очередной раз призвал горожан за сигналов воздушной тревоги заботиться о собственной безопасности и пользоваться.

Работа столичного метро

В Киеве утром 1 января взрывотехническая группа изъяла обломок ракеты, которой россияне пытались атаковать столицу возле станции метро "Левобережная".

Утром 2 января в киевском метро произошел коллапс. На многих станциях работали не все турникеты на вход, поэтому собирались огромные очереди. Сбой произошел из-за перепадов напряжения.

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