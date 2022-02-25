В метро в Киеве люди ночуют в вагонах (фото)

В метро в Киеве люди ночуют в вагонах (фото)

Жители столицы спускаются в метро на ночевку целыми семьями.

Киевлянам, которые в ночь на пятницу, 25 февраля, остались ночевать в метро, разрешили разместиться в вагонах.

Соответствующие фото опубликовала киевлянка в Facebook.

"Ночуем в безопасности в киевского метром. Все спокойные и отзывчивые, это сейчас сверхценно. Выстоим!" – написала она.

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На снимках видно, как мужчины и женщины сидят в вагонах, но никто не спит. В руках киевляне держат бутылки с водой.

Жители столицы спускаются в метро на ночевку целыми семьями. Некоторые киевляне взяли домашних животных.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян, готовых защищать город и свои семьи, вступать в ряды территориальной обороны. Он подчеркнул, что сейчас эта процедура максимально упрощена. Все детали можно узнать по телефону круглосуточной горячей линии: 063 651 44 46.

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