В метро Киева заявили о техническом сбое: терминалы до сих пор не работают

Специалисты устраняют причины технического сбоя.
Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в киевском метро не работает.
Специалисты устраняют причины технического сбоя.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"Просим воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже. Приносим извинения за неудобства", — говорится в сообщении метрополитена.
О возобновлении работы в обычном режиме обещают сразу сообщить.
Напомним, в киевском метро сегодня днем пройти можно только тем, у кого есть Kyiv Smart Card.