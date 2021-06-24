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В метро Киева заявили о техническом сбое: терминалы до сих пор не работают

В метро Киева заявили о техническом сбое: терминалы до сих пор не работают

КГГА

Специалисты устраняют причины технического сбоя.

Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в киевском метро не работает.

Специалисты устраняют причины технического сбоя.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Просим воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже. Приносим извинения за неудобства", — говорится в сообщении метрополитена.

О возобновлении работы в обычном режиме обещают сразу сообщить.

Напомним, в киевском метро сегодня днем пройти можно только тем, у кого есть Kyiv Smart Card.